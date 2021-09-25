Думала, що родині вже не потрібна: через 21 рік поневірянь мати п'ятьох дітей вирішила повернутися додому

Через 21 рік поневірянь Тетяна Присяжна вирішила повернутися додому / скріншот з відео ТСН

Зворушлива історія про жінку, яку діти знайшли через 21 рік після зникнення, має продовження. Тетяна Присяжна, яка була безпритульною довгі роки, вирішила повернутися додому. Коли одеські волонтери почали допомагати їй відновлювати документи, з'ясувалося - у жінки є житло на Полтавщині і п'ятеро дітей. І два десятиліття вони шукали матір.

Про возз'єднання сім'ї повідомляє ТСН. Жінка попрощалася з сусідками по кімнаті, в якій жила. Через понад 20 років поневірянь вона вирушила додому.

"Я повертаюся додому і цим все сказано", - розповіла в коментарі журналістам багатодітна мати Тетяна Присяжна.

"Ну ось нарешті час додому. Які емоції - маму забираємо додому", - додала донька жінки, Яна Присяжна.

Коли жінка пішла з дому, наймолодшій її дочці тоді було 16. Як весь цей час жили діти, вони не хочуть згадувати. Кажуть одне - було важко всім.

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"У нас мама знала все. Мама розв'язувала всі питання, була опорою, надією, нашим поводирем", — каже донька Яна Присяжна.

"Я думала, що їм не потрібна, бо мене не шукали. Замкнулася в собі", - згадує причину свого відходу з сім'ї багатодітна мати Тетяна Присяжна.

Але вони шукали, каже Яна. Зверталися в поліцію, до журналістів і навіть до екстрасенсів. За словами доньки жінки, вона ніколи не говорила, що мати померла, бо це неправда.

"Я говорила, що її немає", - сказала Яна Присяжна.

З'ясувалося, всі ці роки жінка жила в Одесі - поневірялася і просила милостиню. Торік на неї звернули увагу волонтери біля фонтану залізничного вокзалу - туди Тетяна прийшла на безплатні обіди для бездомних. Згодом жінку з вулиці забрали до притулку. Почали відновлювати їй документи. На запит в рідне село відповіла донька. А незабаром - зустрілася з матір'ю.

Через два тижні і жінка, і діти ухвалили рішення, що знову хочуть жити разом. Тетяна Присяжна поїхала до Полтавської області. Крім 5 дітей там на неї чекають троє онуків і навіть маленька правнучка.

Раніше йшлося про те, що в Одесі трапилася історія, гідна стати сюжетом голлівудського фільму. Донька зустрілася з мамою, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти. Їх возз'єднання нікого не залишило байдужим.