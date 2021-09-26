"Дурман, блюзнірство і цинізм": в Україні потролили істерику Лаврова на Генасамблеї ООН

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заяви низки країн про невизнання виборів до Держдуми, які Росія провела в захопленому Криму, є "спробою відвернути увагу від провалу Києва щодо виконання Мінських угод".

В ході виступу на прес-конференції за підсумками візиту в Нью-Йорк на 76-у сесію Генасамблеї ООН він зробив новий випад на адресу України, повідомляє ТАРС.

"Те, що зараз вхопилися за цю кримську тему, включаючи гарячкове скликання так званої "кримської платформи" в Києві і шум з приводу голосування, я думаю, що це – спроба відвернути увагу від того, що Київ на чолі з президентом [Володимиром] Зеленським ганебно провалив свої зобов'язання за Мінськими домовленостями щодо подолання внутрішньоукраїнського конфлікту на сході цієї країни", – заявив він.

Лавров також знову повторив тезу російської влади про те, що нібито "питання Криму закрите".

"Друга причина, чому вони це роблять, напевно, це просто дипломатичний непрофесіоналізм, відсутність зовнішньополітичного професіоналізму, тому що професіонали прекрасно розуміють, що питання з Кримом закрите раз і назавжди", – цитує главу російського МЗС інформаційне агентство.

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У свою чергу постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на виступ Лаврова і назвав його "зашкалюванням цинізму і блюзнірства".

"Тільки не забувайте про ментальну гігієну під час і після ознайомлення з цим дурманом", - написав Кислиця в Facebook.

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Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів до Державної Думи РФ на окупованих територіях України.

Як підкреслив секретар РНБО Олексій Данілов, це стосується організації та проведення незаконних виборів до Держдуми на території Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.