Душив дитину на вулиці, переплутавши її з сестрою: поліція у Харкові відпустила чоловіка з судимістю

Поліція відпустила бездомного харків'янина, який намагався задушити дівчинку / Сегодня

У Харкові 37-річний місцевий житель намагався задушити 10-річну дівчинку, переплутавши її з сестрою. Дві подружки чекали біля під'їзду, коли батьки їх пустять додому, проте несподівано до однієї з них підбіг зловмисник, схопив за шию і почав душити дитину. Дівчинка намагалася від нього втекти, і тільки біля сусіднього будинку він зупинився, злякавшись жінки, яка йшла вулицею. У поліції він сказав, що переплутав дівчинку з сестрою. Правоохоронці відпустили громадянина, у якого вже є судимість за крадіжку.

Як повідомляє Сьогодні, чоловік напав на дівчинку, коли вона разом зі своєю подругою чекала, коли батьки відкриють двері до під'їзду. Зловмисник підбіг і схопив дитину за шию і почав душити.

"Не було виходу, я не змогла відвернутися від нього, він просто схопив мене обома руками, перекинув на лавочку і почав душити. У мене тут сліди залишилися", - розповіла Анастасія Іванчук.

Дівчинка змогла відштовхнути нападника і кинулася бігти. Він побіг за потерпілою і зупинився тільки біля сусіднього будинку, де його налякала жінка, випадково побачивши наляканих дівчаток. Діти розповіли про інцидент батькам, які звернулися до поліції.

Зловмисник розповів слідчим, що він переплутав одну з дівчаток зі своєю сестрою. За словами подружки, він дійсно про неї запитував.

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Фігурантом злочину є 37-річний харків'янин. У безробітного є судимість за крадіжку. Наразі суд розглядає ще одну справу за його участю - щодо наруги над могилою.

Правоохоронці кваліфікували напад на дівчинку як хуліганство. Після експертизи стаття може змінитися. Наразі невідомо, в якому стані він перебував у момент атаки на дитину.

"Вже коли відпускали, я вважаю, що він протверезів і пішов в адекватному стані додому", - стверджує прессекретарка поліції Марина Романюк.

У поліції зловмисник заявив, що він є безхатченком. Раніше він жив з сестрою та її дорослими дітьми. Однак два місяці тому вони продали квартиру і переїхали. Де може перебувати підозрюваний, наразі невідомо.

Нагадавши, у Харкові побилися чоловік і дружина, які напередодні розлучення не могли розібратися, з ким має залишитися їхня дитина.