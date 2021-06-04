"Дві години чекали на хірурга": у Харкові в лікарні померла маленька дитина

У Харкові в реанімації помер маленький хлопчик / УНІАН

У Харкові в обласній дитячій клінічній лікарні №1 в реанімації помер 5-річний хлопчик з села Волохів Яр Харківської області, у якого підозрювали апендицит.

Спочатку дитина потрапила у відділення Балаклійської центральної клінічної райлікарні та чекала на лікаря-хірурга, який проводив операцію, повідомляє у Facebook Балаклія FM 90.5 з посиланням на слова родички хлопчика.

Дитина потрапила у райлікарню у вівторок, 1 червня. Пацієнт скаржився на болі у животі. За словами родички, хлопчик з батьками знаходився у відділенні мінімум дві години – з 15:30 дня до 17:30. У лікарні батьки чекали на хірурга та на результати аналізів.

Очевидці розповіли, що дитина разом з батьками сама піднялася на третій поверх медзакладу. Також з'ясувалося, що, коли хлопчика вирішили відправити до харківської лікарні, він почав засинати, оскільки у нього вже нічого не боліло.

читайте також"Сімейний лікар відморозилася": на Волині померла дівчинка, якій не виповнилося й 2 рокиСпочатку з'явилася інформація, що дитина померла в машині швидкої допомоги. Попередня причина смерті хлопчика – інтоксикація організму. Похорони дитини були заплановані на четвер, 3 червня.

Довідка. Апендицитом називають запалення червоподібного відростка сліпої кишки – апендикса, пише Вікіпедія. Апендицит – це одне з найчастіших захворювань черевної порожнини, яке вимагає хірургічного втручання.