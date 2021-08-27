Два місяці в шлюбі: у Дніпрі чоловік з балончиком пограбував власну дружину

У поліції розкрили подробиці незвичайного інциденту / фото: "Репортер Дніпро"

Вчора, 26 серпня, в Дніпрі затримали чоловіка за підозрою в пограбуванні власної дружини. Подробиці незвичайного інциденту з посиланням на джерела в поліції описує місцевий ресурс "Репортер Дніпро".

Він стався напередодні. Поліціянтам заявниця повідомила, що чоловік напав на неї з газовим балончиком, після чого пограбував. Забризкавши їй очі, чоловік забрав у дружини сумочку з речами і документами, попередньо побивши.

Попередньо, причиною такої поведінки називаються ревнощі. Примітно, що пара прожила в шлюбі всього два місяці. Прибувши на місце події, правоохоронні органи дізналися його деталі. Обстеживши територію, вони виявили зловмисника. Його в наручниках доставили у відділення поліції.

Про подальшу долю затриманого не повідомляється.

Як раніше повідомляв Главред, на Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка. Життя колишньої другої половинки вона оцінила в 10 тисяч гривень.

Як виявилося, причина такого кроку волинянки банальна – це гроші. Вона не хотіла повертати кредити, оформлені на чоловіка. Жінка неодноразово користувалася особистими документами колишнього. Це дозволило їй нажитися на 200 тисяч гривень.