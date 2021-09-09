Дві харків'янки зіграли весілля

Дівчата були у весільних нарядах / nakipelo.ua

Харків'яни стали свідками приголомшуючого видовища. Дві місцеві дівчини зіграли весілля. Церемонія пройшла біля Центрального Палацу одружень. Героїні свята були в білих сукнях і фатах.

У Мережі миттєво стало вірусним відповідне відео. Однак пізніше з'ясувалося, що одностатевий шлюб все-таки не відбувся. Це був просто перформанс заради привернення уваги до теми одностатевих шлюбів.

Також стало відомо, що захід був приурочений до ХарківПрайду, який запланований на 12 вересня.

Неформальну акцію влаштували ЛГБТ-активісти. Їх вимогою є реєстрація шлюбів для всіх людей, незалежно від орієнтації і статі.

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"Весілля" пройшло по повній програмі: з хором, шампанським і пелюстками троянд.

Нагадаємо, до 30-річчя Незалежності України соціологічна група Рейтинг провела перше масштабне соціологічне дослідження, в якому були задіяні 20 тисяч респондентів.

Так ось, дослідження показало, що українці не сприймають ЛГБТ-спільноти.