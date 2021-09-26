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Два тижні була прикута до батарей: дочку депутата з Полтави викрали і жорстоко знущалися

26 вересня 2021, 16:54
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Дівчину тримали два тижні, а спала вона сидячи, прикута до батарей.

викрадення студентки
Викрадення студентки під Києвом / скріншот

19-річну студентку викрали по дорозі до Києва і вимагали викуп майже півмільйона доларів.

Як повідомляє Сьогодні, співробітники Служби безпеки України вже затримали злочинців, а дівчина досі оговтується від пережитого.

"Наприкінці літа 19-річна Віта, вперше без супроводу батьків, вирушила до Києва на навчання, але до столиці не доїхала. На трасі її автомобіль підрізали, а студентку викрали", - йдеться в повідомленні.

Дівчину тримали два тижні, а спала вона сидячи, прикута до батарей.

"Її викрадачі вимагали у батьків викуп - 10 біткоінів, тобто 470 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

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Мама дівчини Тетяна Кириченко розповіла, що після викрадення отримала анонімне sms-повідомлення.

"Прийшла нам sms: якщо ви хочете повернути кохану людину, в дужках була В, то зайдіть в Telegram канал ... У листуванні зі злочинцями вони давали нам зрозуміти, що вони стежили, вони все знають", — розповіла жінка.

Що відомо про викрадену дівчину

Віта - студентка третього курсу Інституту права. Її батько - депутат Полтавської обласної ради, у сім'ї сільськогосподарське підприємство.

Хоч у сім'ї і є гроші від продажу нерухомості, але цього було недостатньо для озвученої суми викупу. Батьки відразу звернулися в поліцію. За справу взялася СБУ. Організатора викрадення вдалося знайти.

За словами прокурора офісу генерального прокурора Дениса Олійника, ним виявився чоловік, який зараз знаходиться за гратами і звинувачується в скоєнні умисного вбивства. Чоловік підшукав виконавця викрадення через Інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 000 доларів.

У свою чергу прессекретар СБУ в Полтавській області Інна Усова зазначила, що викрадачі спілкувалися між собою і з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу Даркнет, але їх змогли встановити і затримати.

Викрадачеві і двом спільникам загрожує до 9 років за гратами.

Нагадаємо, раніше на Київщині батько викрав власного сина і зник на автомобілі Subaru Forester в невідомому напрямку. Як розповіла хрещена хлопчика, чоловік заздалегідь організував викрадення дитини. Жінка впевнена, що перебування дитини з батьком небезпечно.

Також раніше батько вбив власного 3-річного сина. Як відомо, напередодні чоловік забрав хлопчика з садка. Однак додому так і не привіз. На пошуки їх обох кинули всі сили місцевої поліції і місцевих жителів. А вранці копи вбили наповал жахливою новиною - хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі. На голові у нього був пакет.

viber
викрадення людей
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