"Дві паскуди" : у лікарні Києва у літньої жінки вкрали 20 тис. грн, зібраних на операцію

Обікрали пенсіонерку в лікарні вже розшукують / Скріншот Київ Оперативний

У лікарні Медмістечко у Києві дві жінки вкрали у пенсіонерки 20 тисяч гривень, які вона принесла на операцію. Двох дам зафіксували камери відеоспостереження і наразі їх розшукують.

Як повідомляє Київ Оперативний у соціальній мережі Facebook, літню жінку цинічно обікрали прямо в лікарні. Злодії вкрали у неї 20 тисяч гривень, які мали б піти на операцію. Відтепер жінка зіткнеться з серйозними проблемами.

"Оці дві паскудні особи вчора у Мед містечку здійснили крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жіночку, яка несла ці кошти на операцію. От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями?"- зазначено в повідомленні.

Користувачі Мережі пишуть, що це вже не перша крадіжка в лікарні, до якої причетні зафіксовані на камерах особи.

Нагадаємо, у Вінницькій області у місті Жмеринки підлітки скоїли крадіжку труби, за якою до лікарні надходив кисень пацієнтам, які перебували на ШВЛ. У поліції розповіли, що двоє підлітків зайшли на територію лікарні, виявили кисневу мережу і відрізали п'ятиметровий шматок мідної труби. Після цього трубу віднесли на прийом металобрухту. Їх вдалося встановити за допомогою відеокамер спостереження.