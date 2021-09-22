Дві унікальні операції за день: у Львові медики провели трансплантацію серця та легенів

Серце пересадили 13-річному хлопчикові, а легені - 56-річному чоловікові. В операціях були задіяні київські, львівські та польські фахівці.
У Львові медики провели першу в Україні трансплантацію легенів і першу трансплантацію серця дитині. Серце пересадили 13-річному хлопчикові, а легені - 56-річному чоловікові.
Донор - 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.
"За один день ми у Львові виконали дві унікальні для нашої країни операції. Крім того вилучено рогівку, яку плануємо трансплантувати в четвер. Останню у Львові посмертно не пересаджували останні 20 років", - написав у Facebook генеральний директор клінічної лікарні швидкої допомоги Львова Олег Самчук.
За його словами, лікарі провели складну операцію з пересадки серця 13-річному хлопцеві з села Зарудці Волинської області. Він хворів з липня 2021 року. Останній місяць дитина перебувала в реанімації. Стан хлопчика був критичним, рахунок йшов на дні.
"Орган йому пересаджував Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим", - уточнив директор лікарні.
"Завдяки Олегу Самчуку та його дружній команді це стало можливим в нашій країні. Десятки фахівців з різних центрів працюють чітко по хвилинах як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу. Це моя 20-та трансплантація", - написав Борис Тодуров у Facebook.
Крім того, була проведена операція з пересадки легенів 56-річному львів'янину. Чоловік понад десять років мав хронічну хворобу легенів, останні чотири роки майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легенів він прожив би не більше декількох місяців.
Трансплантацію виконали українські кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король за допомогою польських колег.
"Тепер потрібно зробити так, щоби цих операцій були сотні на рік, і кожен українець, який потребує донорського органу, його отримав", — написав Самчук.
читайте такожУ Львові один донор врятував чотирьох людейЛікар висловив подяку і співчуття рідним донора, а також додав, що тепер в Україні можлива трансплантація легенів і трансплантація серця для дітей.
Як повідомляв Главред, МОЗ представив важливу стратегію з розвитку системи трансплантації до 2023 року.
Раніше в Україні постановою Кабінету міністрів було затверджено перелік послуг і тарифів на послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації (пересадки) органів та інших анатомічних матеріалів.