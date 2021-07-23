Дві високі Поліни і відмова в сексі: у Львові чоловік викликав поліцію через "пограбування" жінкою

Поліція прибула на виклик до заявника, проте дружини в квартирі не було / Facebook Катерина Рібій

У Львові 44-річний житель Сихівського району декілька разів дзвонив за номером 102, щоб до нього прислали поліцію. Мотивом став "грабіж" з боку дружини у вигляді відмови займатися з ним сексом. Щоб його не звинуватили в сексуальному домаганні до дружини, він попросив відправити "дві високі Поліни". По приїзду поліція не знайшла його дружину, а сам заявник змушений буде вже в черговий раз сплатити штраф за помилковий виклик. Про це повідомила прессекретарка патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

На своїй сторінці в Facebook речниця поліції розповіла, що 44-річний житель одного з районів Львова декілька разів дзвонив на лінію 102, щоб до нього прислали поліцію. Він скаржився на те, що дружина відмовляється займатися з ним сексом, і тому, щоб уникнути звинувачень у домаганні, він вирішив викликати "дві високі Поліни".

"Заявника пограбувала жінка - жінка краде кохання, жінка відмовляється займатися сексом, заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили в сексуальному домаганні, просить направити дві високі Поліни", - зазначено у виклику, що надійшов в поліцію.

За словами прессекретарки, прибувші на місце інциденту поліцейські побачили, що заявник перебуває в стані алкогольного сп'яніння, а дружини в квартирі немає. Було складено адміністративний протокол за куріння в під'їзді і хибний виклик.

"Він вже мав адмінматеріал за хибний виклик на початку року. Тоді він заплатив копійки, відтепер штраф вищий, тому доведеться розщедритися за свою витівку", - розповіла Рибій.

У патрульній поліції підкреслили, що поліцейські змушені виїжджати на такі виклики і сказали, що, виявляється, "Поліна розшифровується, як поліція проти насильства".