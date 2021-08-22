"Двері відкриті і на вхід, і на вихід": Зеленський пообіцяв нові відставки членів Кабміну

Володимир Зеленський висловився про роботу Кабміну / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром в уряді можуть відбутися чергові зміни.

При цьому в інтерв'ю українським телеканалам Зеленський не уточнив, кому саме з чиновників можуть вказати на вихід.

"Я вважаю, що проблема тих чи інших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли їм нічого показати. Так, є певні менеджери в нашій країні сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас на це немає часу", - сказав Зеленський.

Щодо роботи парламенту, то президент підкреслив, що законодавці повинні виконувати свою роботу, тобто писати закони і прислухатися до глави держави.

"А не навпаки - боротися з президентом, з тією чи іншою реформою, антикорупційною, земельною, банківською і т.д.", – зазначив Зеленський.

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Також Зеленський заявив, що в українському уряді "працюють не політики, технократи". За його словами, зараз потрібні міністри, які можуть побудувати державу.

"Люди звикли, що міністри постійно виходили на камери, і у них було питання:" А коли вони працюють?" Сьогодні-він (Кабмін - ред) технократичний. Нам потрібен уряд, який будує країну. Міністр інфраструктури - це кілометри доріг. Міністр охорони здоров'я - це маски, балони з киснем", - сказав Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що вважає роботу Кабінету Міністрів "початком ідеального еволюційного уряду".

При цьому він додав, що монобільшість у парламенті перебуває під тиском.

"Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобільшість витримає – все буде нормально, будуть прийняті рішення. Якщо монобільшість буде слабкою... Так, двері нашої команди були відкриті. У моєму розумінні двері відкриті і на вхід, і на вихід. Хто бачить своє політичне майбутнє, хто хоче бути політиком, двері відкриті в інший бік", - пояснив Зеленський.

Кадрові перестановки - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України 27 липня звільнив Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на неї Валерія Залужного, який був командувачем оперативним командуванням "Північ".

Днем раніше Зеленський влаштував масові кадрові перестановки і в СБУ. Президент звільнив першого заступника Голови СБУ та керівника Антитерористичного центру при відомстві - Руслана Баранецького.