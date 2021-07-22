Подвійне убивство в Луцьку: чоловік розправився з колишньою дружиною і дочкою після вироку суду

Чоловік зарубав сокирою свою 56-річну колишню дружину Майю, а потім і 22-річну дочку Таню / Фото vl.npu.gov.ua

20 липня у Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилипюк убив доньку та колишню дружину. Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Убивство сталося в багатоповерховому будинку на проспекті Соборності в Луцьку. Чоловік зарубав сокирою свою 56-річну колишню дружину Майю, а потім і 22-річну дочку Таню. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала, передає Obozrevаtel.

Після скоєння злочину Василь Пилипюк зателефонував у двері сусідам, які й викликали поліцію.

Сусіди розповідають, що у чоловіка був важкий характер, всі його боялися. Колишня дружина і дочка жили з ним в одній квартирі вимушено. Майя подала на розлучення ще в 2011 році через 24 роки шлюбу. Однак через півроку Апеляційний суд скасував рішення про заочне розлучення. У 2015 році жінка тричі викликала поліцію через насильство в сім'ї. Причому один раз Пилипюк підняв руку і на дочку. Жінка знову подала на розлучення. У суді вона відкрито розповіла, що Василь чинить постійне фізичне та психічне насильство. Подружжя розлучилося у вересні. Проте піти із загальної квартири мати з донькою не могла.

9 травня 2020 року Пилипюк влаштував черговий скандал. Цього разу він кинув у голову колишньої дружини металевий предмет. Захищати маму кинулася дочка, але батько щосили вдарив її по обличчю кулаком. Жінка викликала правоохоронців. Судмедекспертиза визнала це легкими тілесними ушкодженнями, поліція порушила кримінальне провадження також за статтею про домашнє насильство. Пилипюку загрожувало позбавлення волі, але він утік.

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Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області в грудні 2020 року оголосив Пилипюка в розшук, знайшли його вже в березні 2021 року.

У травні Луцький міськрайонний суд визнав Пилипюка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та домашньому насильстві, проте не відправив злочинця за ґрати, а оштрафував. Вирок набув чинності 15 червня, а вже через місяць Пилипюк жорстоко вбив не лише колишню дружину, а й єдину дочку. Тепер йому загрожує термін від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Як повідомляв Главред, у Борисполі Київської області чоловік у п'яному угарі зарубав сокирою свого товариша по чарці та закопав його тіло в городі.

В Сумській області син убив свою 83-річну матір, яка приїжджала до нього погостювати з Києва. Щоби приховати злочин, чоловік розчленував тіло вбитої та сховав у різних місцях. Він зізнався у вбивстві й показав, куди сховав залишки тіла.