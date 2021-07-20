Подвійне вбивство в Луцьку: п'яний чоловік зарубав сокирою дружину і дочку

Чоловіка затримали у Луцьку за вбивство дружини та доньки / vl.npu.gov.ua

У Луцьку затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної дружини і дочки.

Злочин було скоєно в квартирі багатоповерхового будинку. Правоохоронці виявили в приміщенні тіла двох жінок - 56 і 22 років, йдеться в повідомленні ГУ НП у Волинській області.

На місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину встановлюються.

Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри.

/ vl.npu.gov.ua

Як пише видання ВолиньPost, чоловік, який зарубав дружину і дочку, напередодні вживав алкоголь, кажуть сусіди.

/ vl.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Борисполі Київської області чоловік у п'яному угарі зарубав сокирою свого товариша по чарці і закопав його тіло в городі