Подвійне вбивство у Житомирі: у квартирі, яка згоріла, знайшли тіла матері з дитиною

Тіла матері з дитиною знайшли в квартирі в Житомирі / zt.npu.gov.ua

У суботу вдень, 4 вересня, в Житомирі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка сталася в квартирі, розташованій в одному з п'ятиповерхових будинків.

У згорілій квартирі знайшли вбитими 36-річну місцеву жительку та її 13-річну доньку, йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області.

Правоохоронці розповіли, що загиблі жили в квартирі, в якій знайшли їх тіла. На обох тілах фахівці знайшли поранення.

Причини смерті жінки і дитини стануть відомі після того, як їх тіла вивчать судмедексперти.

/ zt.npu.gov.ua

У ГУ НП уточнили, що розпочато виробництво по пп. 1, 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини) Кримінального кодексу.

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/ zt.npu.gov.ua

Правоохоронці з'ясовують, хто причетний до скоєння злочину.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві вагітна дівчина вбила свою матір і, побоюючись засудження близьких закопала її тіло прямо у дворі. Про зникнення жінки заявила старша дочка. Коли останки знайшли копи-тіло вже сильно розклалося.