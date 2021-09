"Диявол - у деталях": Зеленський прибув до США і розкрив, чого чекає від візиту

Володимир і Олена Зеленські прибули з офіційним візитом до США / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Напередодні глава держави і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона.

Президент і вся українська делегація зупинилися в п'ятизірковому готелі Hay-Adams, що розташований буквально через дорогу від Білого дому, передає ТСН.

На сьогодні у Зеленського заплановано вісім зустрічей. Перша - в Міністерстві енергетики, потім - в оборонному відомстві.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо Північному потоку. Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол — в деталях. Треба почекати трохи", - розповів глава держави.

Зустріч з президентом США Джо Байденом відбудеться 1 вересня. Її двічі переносили через ситуацію в Афганістані. На Зеленського чекають у Білому домі після обіду. Заплановано спілкування віч-на-віч. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву.

"На порядку денному візиту - зустріч лідерів двох країн у форматі один на один і в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими чиновниками. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на кілька днів і охопить нызку міст на східному і західному узбережжях США", - уточнили в Офісі президента 31 серпня.

Про що говоритимуть Зеленський і Байден

Раніше повідомлялося, що першочергове завдання зустрічі двох президентів - обговорення стратегічного партнерства із США. Воно діє з 2008 року, проте засідань комісії в рамках партнерства не було з 2018 року. Тому його необхідно вивести на новий рівень, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

Другим блоком обговорення стануть питання безпеки. У цей список входять: протидія російському агресору, питання Донбасу та Криму. За словами Кулеби, на зустрічі мають намір розглянути кілька конкретних ідей з цих питань.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема, американські інвестиції в Україну. Українська сторона презентує конкретні інвестиційні проекти - з назвами, цифрами, термінами реалізації. Вони будуть передані на розгляд американської сторони.

Програма візиту Олени Зеленської до США

У першої леді України буде окрема окрема програма у Штатах.

"Відкриватимуться важливі аудіогіди для нашої державної мови. Український дім ми відкриємо нарешті у Вашингтоні. У the Capital of the USA буде наш український дім - дуже крутий", - розповів Зеленський ТСН.

Зеленський розповів про насичену програму під час візиту до США / скріншот

В офіційному Instagram першої леді раніше уточнили деталі її програми в рамках візиту в США.

"Попереду - насичена програма: запуск аудіогіду українською мовою в садибі першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон і зустріч з жінками Power women, відкриття Українського дому, відвідування Музею Голокосту, робочі зустрічі в Стенфордському університеті та в управлінні освіти Сан-Франциско, візит в художній галереї De Young і багато іншого. Кожна подія цих активних днів - можливості, перспективи та взаємообмін для США та України. Впевнена, що завдяки "м'якій силі" культурної дипломатії ми станемо ще ближче, а наш зв'язок посилиться", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у Вашингтоні Зеленський з дружиною перебуватиме два дні — 31 серпня та 1 вересня, потім відбудеться поїздка до Каліфорнії.

"Пожежа йде за планом" - Кулеба

Тим часом глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що більш напруженого в підготовці візиту раніше ще не було. Оскільки сьогодні США завершують виведення військ та евакуацію цивільних з Кабула, програму доводилося неодноразово міняти.

"Я вважаю, що це дуже знаково. Попри всі проблеми, попри дуже навантажений графік, відносини з Україною є пріоритетними. Візит проходить за планом. Пожежа йде за планом - знаєте, є така приказка", - підкреслив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

