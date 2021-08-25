Ледь не влетів у бензовоз: у Києві перекинувся автобус Кишинів-Москва, багато постраждалих

ДТП з автобусом сталася вночі на спуску з вулиці Олени Теліги в Києві/ Фото Київ Оперативний

В Києві сталася серйозна ДТП з автобусом сполученням Кишинів-Москва. Транспортний засіб перекинувся буквально в декількох метрах від бензовозу, який стояв на АЗС. Внаслідок аварії постраждали 18 осіб.

Інцидент стався минулої ночі на спуску з вулиці Олени Теліги в Києві, передає Київ. Оперативний.

Водій автобуса Setra не впорався з керуванням, в'їхав у бордюр та перекинувся на бік.

Автобус був повністю набитий пасажирами. За допомогою лікарів звернулися 18 осіб, восьмеро з них були госпіталізовані.

На місці аварії працювали медики, рятувальники ДСНС та правоохоронці.

Як повідомляв Главред, вранці 24 липня на трасі в Польщі автобус з українцями потрапив у страшну ДТП. Внаслідок аварії в лікарні госпіталізували 10 осіб, троє з них у важкому стані.

17 липня в аварію потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. На момент ДТП в салоні перебували 40 осіб, всі - громадяни України.