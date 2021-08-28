"Ефективний механізм захисту": Кузін назвав терміни, коли можуть скасувати носіння масок

Кузін вважає, що маски ще довго будуть з нами / УНІАН

Суспільство всього світу і України, зокрема, невпинно задається питанням про те, коли скасують маски для захисту від коронавірусу. Головний санлікар України Ігор Кузін розповів про те, коли, на його думку, може настати цей день.

За словами Кузіна, медичні маски, ймовірно, будуть обов'язкові до останніх днів подолання пандемії, причому в усьому світі. Про це він розповів в інтерв'ю BBC Україна.

"Маски залишатимуться ще досить довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії в світі", - підкреслив санлікар.

Також він додав, що носіння захисних масок рекомендовано навіть для щеплених від коронавірусу людей.

"Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту", - акцентував Кузін.

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Санлікар зазначив, що взимку вони ефективно захищають і від грипу.

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Нагадаємо, індійський завод Serum Institute не виконав умов контракту з постачання вакцин в Україну. З 12 млн доз Україна отримала тільки 500 тисяч. Зокрема, компанія повинна була поставити в нашу країну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax. У зв'язку з цим, МОЗ розриває контракт на поставку вакцин з Індії.