Екологи назвали причину смердючої піни в морі Одеси

Білі плями на морі в Одесі / Скріншот

Відпочивальники в Одесі почали скаржитися на білі смердючі плями в морі. Невідому субстанцію вони помітили після потужної зливи, яка пронеслася містом 26 серпня. Екологи пояснили, звідки взялася жахлива піна.

Як пише Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa", в Аркадії розташований аварійний колектор. Саме по ньому на територію пляжу в пісок, а потім і в воду, потрапляють нечистоти.

За словами фахівців, подібна ситуація в цій місцевості спостерігається не вперше. Це давня проблема, проте ніякі заходи для її вирішення не приймаються.

Зокрема, зазначається, що під час дощу каналізаційні стоки потрапили у водойму. А в них містяться речовини з хлором. Це і викликало дану реакцію.

"Ця піна дуже токсична, летюча і швидко випаровується. Станом на 27 серпня білої смердючої субстанції майже не видно, а в морі знову багато відпочивальників, зокрема дітей", - зазначили екологи.

Дивіться відео: Пляжі Азовського моря знову заполонили медузи

Нагадаємо, 26 серпня курортна столиця України Одеса зазнала нетривалу - всього лише пів годинну, але потужну зливу. Найбільше постраждав південь міста і промисловий ринок "Сьомий кілометр". Стоянки так затопило, що в результаті не всі авто змогли завестися.