Екологічна катастрофа: у Сумській області на поля з кукурудзою розлилася нафта

У Сумській області стався розлив нафти / УНІАН

У Сумській області стався маштабний розлив нафти через аварію на підприємстві Охтирканафтогаз. Розлив стався в результаті розгерметизації нафтозбірного колектора, повідомляє Держекоінспекція.

Після отримання інформації про розлив нафти фахівці Держекоінспекції вирушили з позаплановою перевіркою на підприємство. Інспектори виявили два місця розгерметизації колектора Бугруватівського родовища в Охтирському районі.

"Інспекцією встановлено, що загальна площа забруднених земель склала 0,35 га, на яких знаходиться поле з кукурудзою", - розповіли у відомстві.

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Фахівці відібрали дві проби грунту на забруднених ділянках і одну фонову пробу. Наразі працівники підприємства Охтирканафтогаз проводять збір забрудненого нафтою ґрунту.

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"Після отримання результатів лабораторних досліджень та нормативно-грошової оцінки земель, інспекцією буде розраховано збитки, зумовлені забрудненням ґрунту нафтопродуктами", - додали у відомстві.

Раніше Главред писав про те, що в Індійському океані біля берегів райського острова Маврикій затонув танкер Wakashio, який перевозив близько 4 тис. тонн нафтопродуктів, а також 200 тонн дизпалива.

Витік нафти став причиною екологічної катастрофи, влада острова оголосила про надзвичайний стан.