Ексгенпрокурор Піскун пояснив, навіщо забрав унітази і розетки з держдачі

Святослав Піскун / УНІАН

Колишній генпрокурор Святослав Піскун пояснив, чому під час виселення з державної дачі в Конча-Заспі забрав з собою меблі, а також викрутив розетки і демонтував унітази. Свою версію подій ексчиновник виклав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"З приводу Кончі-Заспи. Будинок я отримав у вигляді неоштукатурений цегляної коробки без електрики, опалення та комунікацій . Протягом 10 років робили ремонт і ПОКРАЩУВАЛИ умови життя, бо договір з Управлінням справами Президента і держмайном був укладений на 49 років. І я чесно і в строк платив оренду державі! Тому-я вивіз тільки своє особисте майно, як і всі інші, хто виїжджає з будинку відпочинку. Правда, я вже не живу там вже більше чотирьох місяців і де поділися унітази, мене не турбує. Турбує інше. Всі розетки і лампочки-підсвічування лежать акуратно складені на підвіконні в кабінеті - їх потрібно було поставити на місце після ремонту", ‒ написав він.

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Нагадаємо, раніше 14 травня Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО пообіцяв провести аудит держрезиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Адже зараз право на пільгове проживання на держземлі мають колишні судді, прокурори, правоохоронці та митники.У цьому контексті Зеленський згадав прізвища екс-генпрокурора Святослава Піскуна, міністрів часів екс-президента Віктора Януковича-Дмитра Табачника та Раїси Богатирьової та директора Департаменту корпорації Богдан Олександра Ільїна.

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Директор Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурин заявляв, що в судовому порядку засудили своє виселення десятеро осіб ‒ серед яких колишні і нинішні чиновники.

Пізніше Гурин заявляв, що процес виїзду Піскуна з держдачі зайняв близько місяця і колишній генпрокурор забрав з собою всі меблі, зняв унітази і викрутив всі розетки.