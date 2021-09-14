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Ексміністр Лівану потрапив у дипскандал, порівнявши українок з жінками легкої поведінки

14 вересня 2021, 10:21

Топполітик Віам Ваххаб для відродження туризму в країні пропонував привезти 10 тисяч жінок з Росії та України.

Виам Ваххаб
Екс-міністр Лівану образив українок / elnashra.com

Колишній міністр екології Лівану Віам Ваххаб порівняв українок і росіянок з жінками легкої поведінки. Через це він піддався нищівній критиці з боку своїх співгромадян. МЗС України теж вимагає вибачень.

Інцидент стався в неділю, 12 вересня, під час одного з ранкових шоу. Глава партії "Аль Таухид Аль Арабі" Віам Ваххаб, обговорюючи політичну ситуацію в Лівані, дозволив собі образливо висловитися на адресу українських жінок, повідомляє пресслужба дипвідомства.

"У зв'язку з цим, посольство України в Ліванській Республіці та українське суспільство Лівану вважають подібні заяви неприйнятними і такими, що посягають на людську гідність. Посольство України в Ліванській Республіці та українське суспільство Лівану звертаються до вас із вимогою публічного вибачення перед громадянами України", – йдеться у зверненні дипвідомства колишньому міністру навколишнього середовища Віаму Ваххабу.

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Звернення дипломатів / Фото посольства України в Лівані

Що наговорив Ваххаб

Топполітик розповів, як одного разу обговорював з чинним президентом країни Мішелем Ауном питання відродження туризму в Лівані. Торкнувшись теми проституції, ексміністр навколишнього середовища запропонував главі держави привезти 10 тисяч жінок з України та Росії.

"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, то дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок", – заявив Віам Ваххаб в ефірі телеканалу та додав, що президент Мішель Аун розсміявся, почувши подібну пропозицію.

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У партії Ваххаба виправдовується, що він мав на увазі лише красу жінок

Політична партія "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює політик, заступилася за Віама Ваххаба і заявила, що її лідера неправильно зрозуміли. Мовляв, він мав на увазі красу жінок з України та Росії, а не щось інше. Зауважили, що українок та росіянок назвали першокласними жінками, адже вони обіймали вищі посади у держустановах, армії та суспільстві.

"Ми пам'ятаємо і цінуємо боротьбу російських жінок протягом всієї історії перед обличчям нацистської окупації, а також їх участь у війнах в Сирії і в інших куточках планети", – підкреслили в партії.

Раніше Главред вже писав, що в італійському підручнику з географії знайшли спотворену інформацію про Україну, країну називають частиною "російського регіону". Посольство України вже звернулася із закликом виправити інформацію.

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скандал Ливан проституция
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