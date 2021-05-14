Екснардеп від БПП побив "слугу народу" в прямому ефірі

Олег Барна / Фейсбук О. Барни

Колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна з кулаками накинувся на народного депутата від Слуги народу Дмитра Соломчука в прямому телеефірі.

Бійку колишній нардеп від БПП влаштував під час ток-шоу Політика без правил на телеканалі ПравдаТУТ. Відео бійки вже опублікували в Мережі.

Зазначимо, що перепалка між опонентами переросла в бійку в ході обговорення ситуації з ринком землі. Соломчук коментував тези виступу Барни, що не сподобалося екс-нардепу. Він звернувся до "слуги народу" із закликом: "Не веди себе, як бидло зелене".

Соломчук у відповідь також перейшов на особистості, після чого Барна підскочив до нього і з кулаками накинувся на нардепа. У той же час екс-соратник Порошенка придавив свого опонента до крісла і почав обходити його кулаками по голові. Соломчуку залишалося лише захищатися, при цьому він спробував дістати свого кривдника ногами по корпусу.

Додамо, що забіяк розняли лише ведучі, відтягнувши їх в різні боки. При цьому Соломчук відмовився продовжувати участь в ефірі і викликав на телеканал співробітників поліції.

читайте також"Погрожували дати в морду": соратник Киви розповів про бійку в Раді

Скандали з Барною: