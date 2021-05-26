Екснардеп Савченко зізналася, чим зараз заробляє на життя

Колишня народна обраниця зазначила, що наразі вона стала захоплюватися шиттям. До слова, Надія виготовляє машини, які можна використовувати як подушки.
Колишня в'язниця Кремля і нардеп Надія Савченко розповіла, що зараз відбувається в її житті, і де вона бере гроші на існування, повідомляє Україна 24.
Так, Савченко зазначила, що наразі вона почала захоплюватися шиттям. До слова, Надія виготовляє машини, які можна використовувати як подушки. Замовлення вона отримує у вигляді фотографії машини.
"Я пошила колекцію таких машин", - висловилася колишня нардеп.
При цьому Савченко зазначила, що на одній такій поделке вона може заробити від 8 до 20 тисяч гривень. За словами Надії, все залежить від складності поставленого завдання.
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"Все-таки у мене є освіта швачки. Коли тобі потрібні гроші, ти знаходиш, як їх заробити. Хтось вміє шити, хтось вишивати. Мені це робити іноді цікаво, тому що це відволікає від того, що діється в світі", - висловилася колишня військова.
- Раніше екс-нардеп Надія Савченко опублікувала фото з відпочинку і стала об'єктом для жартів користувачів соцмереж. Зокрема, на одній з фотографій Савченко позувала з металевими крилами на тлі водойми.