Екснардеп Савченко зізналася, чим зараз заробляє на життя

Савченко розповіла про свої захоплення / УНІАН

Колишня в'язниця Кремля і нардеп Надія Савченко розповіла, що зараз відбувається в її житті, і де вона бере гроші на існування, повідомляє Україна 24.

Так, Савченко зазначила, що наразі вона почала захоплюватися шиттям. До слова, Надія виготовляє машини, які можна використовувати як подушки. Замовлення вона отримує у вигляді фотографії машини.

"Я пошила колекцію таких машин", - висловилася колишня нардеп.

При цьому Савченко зазначила, що на одній такій поделке вона може заробити від 8 до 20 тисяч гривень. За словами Надії, все залежить від складності поставленого завдання.

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"Все-таки у мене є освіта швачки. Коли тобі потрібні гроші, ти знаходиш, як їх заробити. Хтось вміє шити, хтось вишивати. Мені це робити іноді цікаво, тому що це відволікає від того, що діється в світі", - висловилася колишня військова.