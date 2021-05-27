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Експосол назвав умову візиту Байдена в Україну

27 травня 2021, 11:00
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Імовірність присутності високої делегації з США на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України дуже велика, але навряд чи її очолить Джо Байден.

Джо Байден
Джо Байден може приїхати в Україну за однієї умови - Чалий / Фото Reuters

Колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що імовірність присутності високої делегації з Вашингтона на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України дуже велика. При цьому візит самого глави Білого дому Джо Байдена можливий лише за однієї умови.

Чалий зазначив в ефірі Obozrevatel, що Байден навряд чи очолить американську делегацію, якщо вона приїде в кінці серпня на святкування Дня Незалежності. Експосол вважає, що візит Байдена може відбутися лише в разі ескалації бойових дій на Донбасі.

Крім того, дипломат прокоментував майбутню зустріч президентів США і Росії. Він вважає, що між Байденом і Путіним не буде "домовленостей за спиною" щодо України. Чалий додав, що офіційний Вашингтон розглядає Російську Федерацію як ключового противника – про це йдеться, зокрема, і в зовнішньополітичній доктрині цієї держави.

Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:

  • Зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним пройде 15-16 червня в Женеві.
  • Білий дім та Кремль на цьому тижні проводять остаточне узгодження питання з підготовки до саміту Вашингтона і Москви.
  • Захід має відбутися після повернення Байдена з першої міжнародної поїздки з моменту вступу на посаду.

Володимир Путін Джо Байден День Незалежності України Валерій Чалий новини України
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