Експосол назвав умову візиту Байдена в Україну

Джо Байден може приїхати в Україну за однієї умови - Чалий / Фото Reuters

Колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що імовірність присутності високої делегації з Вашингтона на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України дуже велика. При цьому візит самого глави Білого дому Джо Байдена можливий лише за однієї умови.

Чалий зазначив в ефірі Obozrevatel, що Байден навряд чи очолить американську делегацію, якщо вона приїде в кінці серпня на святкування Дня Незалежності. Експосол вважає, що візит Байдена може відбутися лише в разі ескалації бойових дій на Донбасі.

Крім того, дипломат прокоментував майбутню зустріч президентів США і Росії. Він вважає, що між Байденом і Путіним не буде "домовленостей за спиною" щодо України. Чалий додав, що офіційний Вашингтон розглядає Російську Федерацію як ключового противника – про це йдеться, зокрема, і в зовнішньополітичній доктрині цієї держави.

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