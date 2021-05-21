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Експосол США оцінив потенціал зустрічі Зеленського і Путіна

21 травня 2021, 09:39

Джон Гербст вважає, що за два роки на посаді президента Володимир Зеленський здобув чимало політичних навичок.

Зеленський
Зеленський може рівнятися з Путіним, вважає Гербст / УНІАН

Американський дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Гербст вважає, що президент України Володимир Зеленський сьогодні може провести зустріч на рівних зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

"Я нічого проти (зустрічі Зеленського з Путіним, — ред.) не маю. Якщо Зеленський хоче і у нього є можливість зустрітися з Путіним, будь ласка, він може зустрітися. Важливо те, що вони зустрічаються. Важливо те, що Зеленський говорить на зустрічі", - сказав Гербст в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі 1+1.

читайте такожЗеленський зробив заяву про завершення війни на Донбасі та план БАмериканський дипломат вважає, що за два роки на посаді президента Зеленський здобув чимало політичних навичок.

"Два роки тому багато хто вважав, що Зеленський не може вести переговори з Путіним, це все буде на користь кремлівських агресорів. Але на мій погляд, попри помилки, які Зеленський робить, він показував, що може рівнятися з Путіним (...) На мій погляд, він може зустрітися (з Путіним, - ред.). Важливо, що він говорить", - додав дипломат.

Зустріч Путіна і Зеленського - про що повідомлялося раніше:

  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
  • У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоби обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
  • Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоби поговорити з Путіним.
  • 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним. Трохи пізніше того ж дня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки немає деталей зустрічі.
  • На пресконференції 20 травня Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що вона точно не відбудеться в Москві, як раніше пропонував російський президент.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішній день триває підготовка зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, на даний момент є лише "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі".
  • 20 травня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, що зустріч президентів України та Росії може відбутися за однієї умови, але про конкретику щодо дат поки говорити зарано.

Володимир Зеленський Володимир Путін Джон Гербст новини України
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