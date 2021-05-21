Експосол США оцінив потенціал зустрічі Зеленського і Путіна

Зеленський може рівнятися з Путіним, вважає Гербст / УНІАН

Американський дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Гербст вважає, що президент України Володимир Зеленський сьогодні може провести зустріч на рівних зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

"Я нічого проти (зустрічі Зеленського з Путіним, — ред.) не маю. Якщо Зеленський хоче і у нього є можливість зустрітися з Путіним, будь ласка, він може зустрітися. Важливо те, що вони зустрічаються. Важливо те, що Зеленський говорить на зустрічі", - сказав Гербст в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі 1+1.

читайте такожЗеленський зробив заяву про завершення війни на Донбасі та план БАмериканський дипломат вважає, що за два роки на посаді президента Зеленський здобув чимало політичних навичок.

"Два роки тому багато хто вважав, що Зеленський не може вести переговори з Путіним, це все буде на користь кремлівських агресорів. Але на мій погляд, попри помилки, які Зеленський робить, він показував, що може рівнятися з Путіним (...) На мій погляд, він може зустрітися (з Путіним, - ред.). Важливо, що він говорить", - додав дипломат.

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