Експосол США оцінив сценарій вторгнення Росії в Україну

Вільям Тейлор / Фото Reuters

Введення санкцій США проти РФ пов'язане зі стягуванням російських військ до кордону України, заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Як підкреслив він в інтерв'ю НВ, розмова Байдена з Путіним не була приємною або звичною дипломатичною бесідою, а стала жорстким діалогом.

"І, думаю, президент Байден сказав президенту Путіну, що, по‑перше, ці санкції — відповідь на зроблені ним кроки, і, по‑друге, що йому необхідно відступити від кордонів України. Відвести звідти людей і військову техніку, інакше продовження санкцій досить ймовірно", - говорить американський дипломат.

У той же час він не виключив, що Байден пообіцяв Путіну зустріч через кілька місяців після цього дзвінка.

"Тому, я думаю, пан Путін не буде зараз нападати на Україну. Якщо він це зробить, то відразу ж викличе більшу кількість досить болючих для Росії санкцій ... Думаю, сукупність цих дій істотно знизила мотивацію президента РФ нападати на Україну", - додав Тейлор.

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Загострення на кордоні України і РФ: