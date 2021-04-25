Експосол США оцінив сценарій вторгнення Росії в Україну

Вільям Тейлор припустив подальші дії Володимира Путіна.
Введення санкцій США проти РФ пов'язане зі стягуванням російських військ до кордону України, заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
Як підкреслив він в інтерв'ю НВ, розмова Байдена з Путіним не була приємною або звичною дипломатичною бесідою, а стала жорстким діалогом.
"І, думаю, президент Байден сказав президенту Путіну, що, по‑перше, ці санкції — відповідь на зроблені ним кроки, і, по‑друге, що йому необхідно відступити від кордонів України. Відвести звідти людей і військову техніку, інакше продовження санкцій досить ймовірно", - говорить американський дипломат.
У той же час він не виключив, що Байден пообіцяв Путіну зустріч через кілька місяців після цього дзвінка.
"Тому, я думаю, пан Путін не буде зараз нападати на Україну. Якщо він це зробить, то відразу ж викличе більшу кількість досить болючих для Росії санкцій ... Думаю, сукупність цих дій істотно знизила мотивацію президента РФ нападати на Україну", - додав Тейлор.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.