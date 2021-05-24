Екс-"слуга народу" Шевченко заговорив про створення силового блоку з ексберкутівців

Євген Шевченко заявив про те, що планує боротися з "націоналістами".
Народний депутат Євген Шевченко прокоментував своє виключення з парламентської фракції Слуга народу.
Як підкреслив він у коментарії Strana.ua, рішення про його виключення з фракції було прийнято ще місяць тому, однак через скандал з Миколою Тищенком, було прийнято рішення почекати.
У той же час народний обранець спростував зв'язок з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо створення нового політичного проекту і заявив, що у нього погані відносини з главою ОП.
На його думку, президент Володимир Зеленський продовжив неправильний політичний шлях Петра Порошенка.
"Буду збирати навколо себе силовий блок з колишніх беркутівців", - розповів він про свої подальші плани в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS.
Екс-"слуга народу" планує боротися з "націоналістами", але при цьому називає себе патріотом України.
Шевченко також додав, що не боїться переслідування з боку влади за дружбу з Олександром Лукашенком.
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Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка:
- Раніше керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував візит Шевченка до Мінська.
- За його словами, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.
- Зазначимо, що Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
- Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.