Екс-"слуга народу" Шевченко заговорив про створення силового блоку з ексберкутівців

Євген Шевченко / Фейсбук Є. Шевченко

Народний депутат Євген Шевченко прокоментував своє виключення з парламентської фракції Слуга народу.

Як підкреслив він у коментарії Strana.ua, рішення про його виключення з фракції було прийнято ще місяць тому, однак через скандал з Миколою Тищенком, було прийнято рішення почекати.

У той же час народний обранець спростував зв'язок з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо створення нового політичного проекту і заявив, що у нього погані відносини з главою ОП.

На його думку, президент Володимир Зеленський продовжив неправильний політичний шлях Петра Порошенка.

"Буду збирати навколо себе силовий блок з колишніх беркутівців", - розповів він про свої подальші плани в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Екс-"слуга народу" планує боротися з "націоналістами", але при цьому називає себе патріотом України.

Шевченко також додав, що не боїться переслідування з боку влади за дружбу з Олександром Лукашенком.

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Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка: