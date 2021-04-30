Експерт назвав частини армії РФ, які готові вдарити по Україні

Російська армія залишається на кордоні України / Facebook/mod.mil. rus

Від кордонів України РФ відвела частини 58-ї армії 7-ї десантно-штурмової дивізії, а також відвела техніку 120-а артилерійської бригади, розповів дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime.tv, мотострілецькі бригади, які були передислоковані з Центрального військового округу і Сибіру, принаймні їх техніка, залишаються на полігоні південніше Воронежа.

Крім того, під Сімферополем залишається половина техніки 76-ї дивізії – псковських десантників.

"Зараз ніякого повернення саме цієї частини на своє місце базування в Псков ми не бачимо", - стверджує експерт.

Він упевнений, що РФ не вкладеться в раніше оголошені терміни відведення військ. Крім того, дослідник повідомив, що у складі 8-ї армії зі штабом у Ростові-на-Дону буде розгорнута 20-та мотострілецька дивізія.

Експерт каже, що російська армія у своїх навчаннях моделювала вторгнення в Україну: "Це наші припущення, інакше складно пояснити таке масштабне перекидання військ і такі масштабні навчання з висадки на непідготовлене узбережжя під вогнем противника і так далі. Це були навчання під Воронежем, ми дивилися відео-це буквально нагадувало Донбас. І в принципі схоже, це наші припущення, що це були навчання по вторгненню в Україну".

"Варто розуміти, звичайно, що тих сил, які залишаються на кордоні, напевно, недостатньо для такого повномасштабного вторгнення в Україну, якого всі боялися. Для того щоб воно здійснилося, буде необхідна нова перекидання військ вже назад до кордону. І якщо така перекидання буде, ми її обов'язково помітимо", - резюмував Михайлов.

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Відведення військ РФ від кордонів України: