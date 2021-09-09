Експерт пояснив, чому Україні не варто "вляпуватися" в економічний союз із США

В економічних союзах виграє сильніша держава / УНІАН

Ще ніколи менш економічно розвинена держава не отримувала жодних плюсів від економічних союзів з більш розвиненою державою, оскільки в даній парі менш розвинена країна завжди виступала сировинним придатком для іншої. Причому винятків в таких ситуаціях не буває. Партнерські відносини будуються лише між приблизно рівними за впливом суб'єктами, заявив Главреду експерт аналітичного центру Українська фабрика думки Юрій Гаврилечко, коментуючи ідею створення зони вільної торгівлі між Україною та США.

За його словами, в економічних союзах виграє сильніша держава.

"Думаю, не потрібно пояснювати, що США економічно сильніші за Україну? Тому крім збитків, ми від цієї затії не отримаємо нічого. Тим більше, що торговельний обіг між Україною і Штатами коливається в рамках кількох мільярдів доларів, що для Штатів – копійки. Тому якщо їм щось з наших ресурсів і знадобиться, то за заповітами механізму ЗВТ, в будь-якому випадку вони це отримають дешевше", - пояснив експерт.

Гаврилечко додав, що всі спроби України стати членом якихось економічних союзів закінчувалися тим, що Україна "вляпувалася по самі вуха". В результаті ситуація з українським експортом лише погіршувалася, як і ситуація з торговим балансом, коли імпорт перевищує експорт, і ми стабільно торгуємо собі в збиток.

"Перше таке "вляпування" сталося, коли ми вплуталися в СОТ. У підсумку Україна практично повністю позбулася власного автомобільного виробництва, в більшій частині позбулася хімічного та фармакологічного виробництва і жодні демпінгові санкції, які до 2008 року були застосовані щодо тих же Штатів, нікуди не зникли", - нагадав експерт.

"Вдруге Україна "вляпалася" в подібну ситуацію в 2015 році, підписавши угоду про ЗВТ з ЄС, яка теж істотно погіршила наше економічне становище. Тобто якщо ми і далі подібним чином будемо організовувати зони вільної торгівлі, то зрештою внутрішні ресурси для цього закінчаться", - резюмував Юрій Гаврилечко.