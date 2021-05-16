Експерт пояснив вразливість ППО України перед ракетним ударом РФ

Комплекс С-300 ЗСУ / opk.com.ua

У спадок від Радянського Союзу Україна отримала частину зенітно-ракетних комплексів, ключовими з яких є ЗРК середньої дальності Бук-М1, а також кілька модифікацій системи С-300.

Як заявив у коментарі Радіо Свобода заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, теоретично, зенітно-ракетні комплекси та системи протиповітряної оборони, які стоять на озброєнні ЗСУ, мають можливості збивати балістичні цілі та крилаті ракети.

"Але треба враховувати, що це системи часів Холодної війни. Тобто, вони виготовлені в Радянському Союзі і, звісно, вони заточені на ті цілі, які існували в той час – 50 років тому. Зараз, звісно, техніка йде вперед і я не впевнений, що ті системи, які у нас є, можуть ефективно відбити масовану ракетну атаку з боку Росії", - говорить експерт.

У свою чергу, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець пояснив, що ракета, яка забезпечена твердим паливом, має певний час зберігання в такому стані.

"Я думаю, що час використання і зберігання цих ракет уже за певними показниками вийшов за ті межі, які були визначені при створенні цих ракет. Ці часові рамки продовжувалися щодо тих чи інших зразків ракетного озброєння, але в будь-якому варіанті критерієм істини є практика", - додав Згурець.

У матеріалі також підкреслюється, що сучасних розробок на озброєнні української армії немає, хоча за заявами вітчизняних виробників, вони готові вирішити це завдання, але до держзамовлення справа так і не доходить.

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