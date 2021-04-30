Експерт озвучив реальні терміни зустрічі Зеленського і Байдена

Зустріч Зеленського і Байдена після візиту Блінкена - це малоймовірний сценарій / Reuters

У травні в Україну може приїхати Державний секретар США Ентоні Блінкен. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чого чекати від візиту набільш високопоставленого американського дипломата.

За його словами, особливих проривів після візиту Блінкена не буде. Найімовірніше, держсекретар висуне низку вимог до української влади, зокрема щодо реформування судової системи та боротьби з корупцією, сказав Загородній Главреду.

Що стосується можливого виділення Україні летальної зброї, то на це навряд чи варто розраховувати, додав експерт. За словами Загороднього, демократи завжди до цього питання ставилися з великою обережністю.

Телеканлал CNN повідомляв з посиланням на джерело в українському уряді, що Блінкен обговорить у Києві можливу зустріч глави Білого дому Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського. У свою чергу, Загородній вважає можливою зустріч двох президентів не раніше, ніж наступного року.

читайте такожАрахамія пояснив, чому Зеленський покликав Путіна на зустріч до Ватикану"Навіть після приїзду глави Держдепу, зустріч Зеленського і Байдена – це малоймовірний сценарій. Як максимум, глави обох держав можуть зустрітися не раніше, ніж наступного року, оскільки на даний момент Україна не перебуває в пріоритеті у Штатів (...) Тим більше, що Байден і без того раніше був частим гостем в Україні та прекрасно обізнаний про внутрішній стан речей – у нього є тут безліч комісарів, які стежать за слідуванням політиці, проведеної американцями", - резюмував експерт.

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