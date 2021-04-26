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Експерт пояснив нову річну ціну на газ для населення

26 квітня 2021, 19:06

Валентин Землянський вважає, що для споживача було б вигідніше, якби ціну формували, відштовхуючись від ціни газу вітчизняного видобутку.

Землянський
Землянський пояснили ціну на газ з 1 травня

Компанія Нафтогаз України опублікувала свій річний тариф на газ. З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики, спеціально для головреда пояснив, чому ціна на блакитне паливо вийшла саме такою.

"Тому що вважали приблизну середньозважену ціну, виходячи з біржових цін. І, судячи з усього, в якійсь мірі прорахувалися, тому що на біржі газ коштує 10,5-11 гривень з доставкою до кордону України. Згідно з тією логікою ринку газу, в якій ми живемо, прив'язка цін на газ для українських споживачів залежить від ціни в європейських газових хабах", - пояснив експерт.

Також Валентин Землянський вважає, що для споживача було б вигідніше, якби ціну формували, відштовхуючись від ціни газу вітчизняного видобутку.

"У такому випадку ціна газу для споживача становила б близько 6 гривень за кубометр. Відповідно, за цією ціною розраховувався б і контракт Нафтогазу з оптовими постачальниками (облгазами). Нацбанк, який, до слова, нещодавно налякав усіх тим, що ціни на газ в цьому році будуть в два рази вищими від торішніх мінімумів, заявив про це, так як рахував ціни в рік, коли був локдаун, а в Європі були заповнені сховища – саме тому ціни серйозно опустилися. Відповідно, очікувати того, що влітку цього року, в низькому сезоні, ціна буде такою ж низькою, як і в минулому році, не доводиться. Логічно, що і оплата за поданий газ при таких цінах буде проводитися споживачем ще гірше, ніж раніше", - зазначив експерт в інтерв'ю для Главреда.

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Також Валентин Землянський не виключає той факт, що вже протягом місяця, щоб уникнути неплатежів, Постачальники повинні будуть запропонувати альтернативні продукти – квартальні, піврічні і на опалювальний сезон, при яких люди зможуть викупити певний обсяг газу за фіксованою ціною, яка буде нижче річного контракту.

"При цьому на платіжках і на зниженні цифр в них можуть відображати, наприклад, заміну котла - тоді газ теж може стати дешевшим, але лише за умови, що споживач протягом року зобов'язується не міняти Постачальника", - резюмував експерт.

Тарифи на газ в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Нафтогаз ціна на газ для населення
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