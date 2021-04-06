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Експерт попередив про посуху і передрік водну катастрофу в Криму

6 квітня 2021, 03:50

У більшості водосховищ Криму ситуація значно погіршилася, підкреслив Сергій Гапон.

Криму загрожує колапс з водою
У Криму назріває водна катастрофа / УНІАН

Фахівець геоінформаційних систем світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон заявив про те, що в захопленому Росією Криму частина водосховищ може повністю пересохнути вже цього літа.

У коментарі Крим.Реалії він пояснив, що за останні кілька тижнів у більшості водосховищ Криму, незважаючи на значні притоки води, за березень місяць ситуація незрівнянно гірша: рівень води в 2021 році набагато нижчий, а в деяких водосховищах площа дзеркала в два і більше разів менша, ніж у 2020 році.

"Особливо це характерно для Сімферопольського і навіть для Чорноріченського, незважаючи на повноводність річки Чорної. На мій погляд, в такій ситуації більшість водосховищ влітку можуть практично повністю пересохнути, а тільки деякі з них, як, наприклад, Білогірське, не будуть відчувати значних проблем з нестачею води", - говорить експерт.

При цьому Гапон не виключає, що в разі сильнішої посухи окупаційна влада Криму буде активно перекидати воду з одних водосховищ в інші.

Він попередив, що в деяких містах, особливо в Сімферополі, будуть сильно відчувати брак води, через те, що Сімферопольське водосховище можна назвати найбільш постраждалим від посухи.

"Води в ньому дуже мало, її катастрофічно менше, ніж було рік тому, а ситуація вже тоді була загрозливою. Швидше за все, такі міста, як Сімферополь, влітку зі стовідсотковою ймовірністю будуть переходити на альтернативні джерела водопостачання. Для багатьох курортних міст ситуація також буде загрозливою, тому що невеликі водосховища місцевого стоку, які зараз їх живлять, до літа можуть практично повністю вичерпатися. Раніше в таких ситуаціях допомагав Північно-Кримський канал, з якого можна було перекидати воду, і багато водосховищ таким чином наповнювалися. Зараз такої можливості немає", - додав Гапон.

Ситуація з водою в Криму:

  • Раніше так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлений трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.
  • У свою чергу глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води в анексований Росією Крим тільки в разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
  • Крім того, самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і мають намір в судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це приблизно 136-270 мільярдів доларів США.
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