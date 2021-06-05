Експерт розповів, що часто "впарюють" українцям під виглядом молока

Виробники молока не є фальсифікаторами, це вигідно тільки заготівельникам і продавцям.
Заготівельники і продавці молока в Україні часто вдаються до фальсифікації продукту шляхом додавання до нього миючих засобів. Такий метод запобігає скисанню і підвищує вміст жиру, розповів керівник Союзу молочних підприємств Вадим Чагаровський в ефірі Україна 24.
Він підкреслив, що виробники молока не є фальсифікаторами, це вигідно лише заготівельникам і продавцям.
"Мета - збереження нативних властивостей, а саме кислотності, для чого використовуються сода і миючі засоби, щоб молоко не було кислим. На смак це через невелику кількість речовин не відчувається, рецептори не можуть відчути, й люди купують це як звичайне молоко", – розповів Чагаровський.
Більше миючих речовин, зазначив він, додають, коли здають молоко на промислову переробку. Вони є поверхнево активними речовинами, які показують наявність більшої кількості жиру в молоці, обманюючи методику, за допомогою якої визначають жирність продукту.
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"Матеріально-фінансові розрахунки йдуть в залежності від того, який жир. Тому заготівельники-фальсифікатори додають пральний порошок для того, щоб підняти вміст жиру в молоці. На підприємствах, які займаються розливом і переробкою молока, йде знезараження перекисом водню, тому там потрапляння миючих засобів неможливе", – пояснив експерт.
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