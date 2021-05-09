Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз

Окупанти довели Крим до посухи / УНІАН

Запасів води у захопленому Росією Криму останнім часом насправді стало дещо більше, заявив фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон.

Однак, його словами, переломний момент так і не настав, повідомляє Крим.Реалії.

Експерт уточнив, що за останні два тижні, дійсно, по всіх водосховищах спостерігається поліпшення ситуації, площа дзеркала в них збільшується.

"Особливо це характерно для великих водосховищ, в тому числі і Чорноріченського. Найбільше в процентному співвідношенні наповнилося Білогірське, і його нинішній обсяг навіть перевищує той, який ми спостерігали в 2020 році. Однак, якщо порівнювати стан більшості водосховищ зі станом справ у 2020-му, то все ж практично для всіх з них площа дзеркала менша, ніж рік тому", - зазначив він.

За словами фахівця, найгірша ситуація в Сімферопольському водосховищі і пов'язав це з тим, що опади навесні випадали в Криму нерівномірно.

"За процентним співвідношенням за останні два тижні води сюди набралося найменше в порівнянні з іншими. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, вона сама неблагополучна, так як води в 2021-му все-таки набагато менше", - додав Гапон.

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Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

