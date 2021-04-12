Експерт розповів, навіщо Путін стягує війська до кордонів України

НАТО провело навчання Морський щит, тому в Росії вирішили відповісти перекиданням військових і техніки до кордонів України.
Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія перекидає свої війська на південний схід до кордонів України, тому що НАТО з 19 по 25 березня провело навчання Морський щит, а тема навчань була – військове блокування Криму.
За словами експерта, Сполучені Штати Америки постійно влаштовують Володимиру Путіну перегони, передає Obozrevatel. За планом держоборонзамовлення РФ, в Криму повинна була бути сформована повітряно-десантна частина, а під Новоросійському повинна була почати формуватися – для посилення сухопутного угруповання, оборони Криму і Чорноморського узбережжя.
"Але після навчань НАТО російський генштаб напевно зрозумів, що формування частин – це 3-5 років, і поки вони будуть їх формувати, НАТО буде над ними тут глумитися. І вони швиденько з глибини Росії, з центрального військового округу, перекинули дві бригади - 7 тисяч осіб – до Криму і під Новоросійськ", - розповів Жданов.
Коли ці 14 ешелонів з танками і технікою поїхали європейською частинию Росії, в Україні підняли хвилю паніки. Жданов вважає, що з точки зору стратегії Київ виграв інформаційну війну.
читайте такожЧи буде наступ ЗСУ на Донбасі: в ОП дали відповідь"Ми сколихнули хвилю паніки в міжнародному співтоваристві. Весь світ здригнувся і сказав Путіну: ти що? Як це так? Чому твої війська їдуть до кордону України? Подивіться, яка світова реакція - всі штовхають Росію, тикають в неї пальцями, що вони агресори, що вони нагнітають, що вони винні в обстрілі на Донбасі", - розповів експерт.
За його словами, Путін можливо дуже хоче взяти Енергодар, щоби контролювати Північно-Кримський канал і пустити воду в Крим.
"Але будь-яка наступальна дія на будь-якому напрямку, навіть Донецькому, де він намагається переконати всю світову спільноту, що їх там немає, на сьогодні буде розглядатися як офіційне оголошення початку війни на європейському континенті", - резюмував Олег Жданов.
Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
- Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
- Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
- Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
- Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
- Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
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