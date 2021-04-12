Експерт розповів, навіщо Путін стягує війська до кордонів України

Кремль перекинув до Криму і під Новоросійськ військових з Центральної Росії / Reuters

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія перекидає свої війська на південний схід до кордонів України, тому що НАТО з 19 по 25 березня провело навчання Морський щит, а тема навчань була – військове блокування Криму.

За словами експерта, Сполучені Штати Америки постійно влаштовують Володимиру Путіну перегони, передає Obozrevatel. За планом держоборонзамовлення РФ, в Криму повинна була бути сформована повітряно-десантна частина, а під Новоросійському повинна була почати формуватися – для посилення сухопутного угруповання, оборони Криму і Чорноморського узбережжя.

"Але після навчань НАТО російський генштаб напевно зрозумів, що формування частин – це 3-5 років, і поки вони будуть їх формувати, НАТО буде над ними тут глумитися. І вони швиденько з глибини Росії, з центрального військового округу, перекинули дві бригади - 7 тисяч осіб – до Криму і під Новоросійськ", - розповів Жданов.

Коли ці 14 ешелонів з танками і технікою поїхали європейською частинию Росії, в Україні підняли хвилю паніки. Жданов вважає, що з точки зору стратегії Київ виграв інформаційну війну.

читайте такожЧи буде наступ ЗСУ на Донбасі: в ОП дали відповідь"Ми сколихнули хвилю паніки в міжнародному співтоваристві. Весь світ здригнувся і сказав Путіну: ти що? Як це так? Чому твої війська їдуть до кордону України? Подивіться, яка світова реакція - всі штовхають Росію, тикають в неї пальцями, що вони агресори, що вони нагнітають, що вони винні в обстрілі на Донбасі", - розповів експерт.

За його словами, Путін можливо дуже хоче взяти Енергодар, щоби контролювати Північно-Кримський канал і пустити воду в Крим.

"Але будь-яка наступальна дія на будь-якому напрямку, навіть Донецькому, де він намагається переконати всю світову спільноту, що їх там немає, на сьогодні буде розглядатися як офіційне оголошення початку війни на європейському континенті", - резюмував Олег Жданов.

Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

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