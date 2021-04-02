Експерти назвали найнебезпечніший сценарій агресії РФ проти України

Можливі три сценарії ескалації війни на Донбасі / УНІАН

Українські та зарубіжні експерти озвучили три найимовірніші сценарії розвитку подій, викликаних ескалацією на Донбасі, яку провокує країна-агресор Росія.

Думки українських чиновників, дипломатів, військових та представників зарубіжних партнерів України опубліковано на сайті LB.ua.

Перший сценарій припускає, що Росія демонструє силу, грає на нервах і перевіряє реакцію Заходу на зростання загрози.

Згідно другого сценарію, Росія навмисне йде на ескалацію конфлікту на Донбасі. У такому випадку можливе залучення безпосередньо підрозділів Збройних сил РФ до бойових дій. Формальним приводом для цього може стати все той же "захист місцевого населення".

читайте такожХомчак заявив, що РФ стягує війська до українських кордонівТретій сценарій вважається найбільш малоймовірним, але найнебезпечнішим. РФ може зробити спробу атакувати з боку Криму та просунутися вглиб української території для того, щоби взяти під контроль гідротехнічні споруди, здатні забезпечити водою окупований півострів. Для відновлення водопостачання до Криму росіянам потрібно зруйнувати дамбу, розташовану неподалік смт Каланчак в Херсонській області, тобто встановити стійкий контроль над цією територією - до міста Нова Каховка.

Експерти також визначили кілька цілей імовірного загострення, крім відновлення водопостачання до Криму. Серед них:

відповідь на санкції проти проросійських політиків в Україні, їхніх медіаактивів та бізнесу;

нагадування до другої річниці президентства Зеленського про його невиконану обіцянку швидкого миру на Донбасі;

демонстрація нездатності української влади захистити країну, спровокувавши внутрішню дестабілізацію в Україні;

зрив проведення "Кримської платформи", яка планується до Дня Незалежності України.

Ситуація на Донбасі - про що раніше писав Главред:

Верховна Рада 30 березня ухвалила постанову із засудженням загострення Росією бойових дій на Донбасі 26 березня, внаслідок якого четверо українських військових загинули, а двоє - дістали поранень. Парламент закликав Москву вивести свої війська з території України і виконати всі свої зобов'язання в рамках існуючих домовленостей. Також Рада закликала світову спільноту посилити тиск на Москву.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в невиконанні домовленостей щодо Донбасу і заявив, що збройний конфлікт не вдається врегулювати через те, що Київ не має наміру вести переговори з представниками "ДНР" і "ЛНР".

При цьому Пєсков, коментуючи плани Кремля провести окремі переговори з Францією та Німеччиною щодо Донбасу, погодився з тим фактом, що без України врегулювати конфлікт не можна.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Росії є найсистемнішою і наймасштабнішою за останні роки. За його словами, Росія своїми діями завела ситуацію в глухий кут, виходом з якого є лише дипломатія.

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