УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти

17 липня 2021, 15:18

Медузи в Азов перебралися з Чорного моря. Незважаючи на їх навалу, кількість набагато менша, ніж кілька десятків років тому.

медуза
Медузи заповнили Азвоське море / twitter.com/KrimRt

Азовське море у поточному році перетворилося на житло для медуз. Справжня їх навала на курортах в Мелітопольському районі. Відпочивальники скаржаться, що вода стала киселем.

Як повідомляє місцеве видання "РИА-Мелітополь", фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили такий вал медуз збільшенням їх кількості в Чорному морі, з якого вони добираються на Азовське через Керченську протоку навесні.

Також сприятливим фактором для розвитку медуз в Азовському морі є поступове наближення його солоності до Чорноморської. Зокрема, причиною цьому служать зміни у водному балансі Азовського басейну і досить теплі зими, які сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз.

В Інституті розповіли, що найвища чисельність медуз в Азовському морі була у 1978 році - близько 7 мільярдів. А в 2018-му їх нарахували всього лише 10 мільйонів. Найбільш поширені представники - корнерот і аурелія, тобто медуза вухата.

Експерти не бачать кардинальних шляхів вирішення цього питання, але радять власникам баз відпочинку стримувати їх навалу бар'єрними сітками.

Реклама

Адже слизькі отруйні мешканці можуть завдати прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупальцями і органічне забруднення води.

Медузи в Азовському морі-про що раніше писав Главред:

У Запорізькій області в селі Приморський Посад на березі Азовського моря справжня навала медуз. Цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачками, куди їх скидають лопатою.

Однак медуз збирають самі відпочивальники. Люди дістають їх з води і складають в купу.

Крім цього, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочивальники скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою Морські блохи.

Азовське море медузи
Зараз ви переглядаєте новину «Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Курбан-байрам 2021: якого числа, що за свято, традиціїКурбан-байрам 2021: якого числа, що за свято, традиції Прикмети на 16 липня: що не можна робити в Маків день і як уберегти себе від бідиПрикмети на 16 липня: що не можна робити в Маків день і як уберегти себе від біди Як зрозуміти, наскільки у вас сильний імунітет: п'ять маркерівЯк зрозуміти, наскільки у вас сильний імунітет: п'ять маркерів Зустріч Байдена і Меркель: сумний підсумок для УкраїниЗустріч Байдена і Меркель: сумний підсумок для України Українців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналкиУкраїнців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналки

Останні новини

13:46

У моді сліпони - надзвичайно зручне взуття, яке у 70-х подарував світу засновник Vans

13:37

Масштабні паводки у Західній Європі: понад 170 загиблих, сотні зникли безвісти Відео

13:03

СБУ готова вручити підозру главі Міноборони РФ Шойгу: його чекають у Маріуполі 20 липня

12:27

У психлікарні на Дніпровщині пацієнт убив медбрата стільцем і втік

12:25

Чоловіка на Оболоні у Києві віднесло в небо на парашуті: фінал страхітливої історії Відео

Реклама
11:54

Прожарка до +36 і грозові дощі: синоптики попередили про погіршення погоди Відео

11:29

"Наздоганяємо Абхазію": Мережу шокували свіжі фото розрухи в окупованому Донецьку Фото

10:58

У моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красу Відео

10:32

Під Києвом внаслідок негоди загинули дві людини – на них впало дерево Відео

10:29

До України доставили американську вакцину від коронавірусу Moderna Відео

10:18

Хотіла помити руки, послизнулася і впала у воду: на Харківщині потонула 6-річна дівчинка

09:42

"Гроші – мій Бог": Кондратюк різко пройшовся по Ані Лорак через її плани виступити в Україні

09:39

"Хто образив Дашу": у Харкові неадекватний чоловік проломив голову своїй співмешканці Відео

09:03

У Каннах оголошено переможців найпрестижнішого кіноогляду: Україна – серед лауреатів Відео

08:18

Коронавірус в Україні притих: за добу виявлено всього 229 випадків зараження Відео

07:45

Пітерська міль вже перетворила Росію на Антисвіт Погляд

07:42

У США лютує "епідемія нещеплених": через коронавірус Дельта лікарні забиті вщерть Відео

07:10

"Найкрутіше суперантитіло": вчені виявили імунну молекулу-вбивцю COVID-19 Відео

06:30

Зустріч Байдена і Меркель: сумний підсумок для України Погляд

05:28

Не вступила до навчального закладу: у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчинка

Реклама
05:02

Кардіолог розповів, про які проблеми сигналізують набряки тіла Відео

04:22

Чому потрібно обов'язково їсти чорницю: дієтолог розкрила всі корисні властивості ягоди Відео

03:02

У ЗСУ оцінили загрозу нападу РФ і назвали небезпечні напрямки Відео

02:16

Найсмачніше овочеве рагу: простий літній рецепт Відео

01:37

Зміни в МВС залежатимуть не від Монастирського, а від Банкової - експерт

00:51

Дієтолог перерахував п'ять недооцінених продуктів для зміцнення імунітету Відео

00:19

Україну "здають": у США пояснили, чому Байден здав назад після зустрічі з Меркель Відео

17 липня, субота
23:52

Трагедія в Затоці: турист потонув у морі, його сина шукають Відео

23:20

Кінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в Україні Відео

22:44

У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика тріщина на нозі Відео

22:23

"Це провокація": у Держдумі істерять через карту з Кримом на футболках клубів УПЛ Відео

21:52

Корупція в Борисполі: співробітників аеропорту звинуватили в торгівлі ПЛР-тестами Відео

21:47

Вчені знайшли спосіб до повного одужання від хвороби Альцгеймера

21:26

Людину віднесло в небо на парашуті: у Києві перекинувся катер при занятті парасейлінгом Відео

21:21

Прикмети на 18 липня: що не можна робити і як уберегти себе від біди Відео

21:13

Негода в Києві: на правобережжі - дощ, а на лівому березі - пилова буря Відео

20:28

На Львівщині неповнолітній влаштував ДТП: загинули двоє людей Відео

19:50

Дуже важкий стан: у співачки МакЅим відмовляє права легеня

19:50

В Україні продають фальшиві паспорти вакцинації: стали відомі деталі нелегального бізнесу Відео

19:32

Безбідна старість Меркель у Газпромі Погляд

Реклама
19:05

У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію Фото Відео

18:54

У Зеленського назвали терміни візиту в США для зустрічі з Байденом Відео

18:18

На Київщину насувається гроза Відео

18:07

У Києві влаштували стрілянину посеред вулиці, є поранений Відео

17:40

"Вирвали з контексту": скандальна блогерка вибачилася за "мерзенну" українську мову

17:27

Свавілля на Львівщині: серійний вбивця розстрілював чоловіків старшого віку Відео

17:24

У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19 Відео

17:00

У Бельгії будинок впав під час ефіру: з житла виплили меблі Відео

16:47

На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник наїхав на КПП і врізався в шлагбаум

16:32

Мендель вирішила "деолігархізувати" Україну на каналах Ахметова Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти