Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти

Медузи заповнили Азвоське море / twitter.com/KrimRt

Азовське море у поточному році перетворилося на житло для медуз. Справжня їх навала на курортах в Мелітопольському районі. Відпочивальники скаржаться, що вода стала киселем.

Як повідомляє місцеве видання "РИА-Мелітополь", фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили такий вал медуз збільшенням їх кількості в Чорному морі, з якого вони добираються на Азовське через Керченську протоку навесні.

Також сприятливим фактором для розвитку медуз в Азовському морі є поступове наближення його солоності до Чорноморської. Зокрема, причиною цьому служать зміни у водному балансі Азовського басейну і досить теплі зими, які сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз.

В Інституті розповіли, що найвища чисельність медуз в Азовському морі була у 1978 році - близько 7 мільярдів. А в 2018-му їх нарахували всього лише 10 мільйонів. Найбільш поширені представники - корнерот і аурелія, тобто медуза вухата.

Експерти не бачать кардинальних шляхів вирішення цього питання, але радять власникам баз відпочинку стримувати їх навалу бар'єрними сітками.

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Адже слизькі отруйні мешканці можуть завдати прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупальцями і органічне забруднення води.

Медузи в Азовському морі-про що раніше писав Главред:

У Запорізькій області в селі Приморський Посад на березі Азовського моря справжня навала медуз. Цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачками, куди їх скидають лопатою.

Однак медуз збирають самі відпочивальники. Люди дістають їх з води і складають в купу.

Крім цього, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочивальники скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою Морські блохи.