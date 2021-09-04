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Експерти пояснили, чому знижується ефективність COVID-вакцин

4 вересня 2021, 03:02

Препарати, які сьогодні використовуються у світі, розроблялися під "уханьскій" варіант коронавірусу. Щоби вижити, вірусу потрібно міняти свій вигляд.

Вакцина
Ефективність вакцин знижується через те, що коронавірус змінюється генетично / Reuters

Ефективність вакцин від коронавірусу падає, і на це є низка причин, зокрема це мутації – тому що вірусу потрібно змінюватися, щоб організм продовжував його пропускати.

Як пояснив РБК-Україна імунолог Борис Донський, препарати, які сьогодні використовуються в світі, розроблялися під "уханьський" варіант коронавірусу. Щоби вижити, вірусу потрібно міняти свій вигляд.

Професор Володимир Широбоков зазначив, що дані про скорочення ефективності вакцин збіглися за часом атакою "Дельта"-штаму коронавірусу. За його словами, у більшості нових варіантів вірусу відбулися мутації в гені, який кодує саме s-білок. Так коронавірус намагається знайти щілини в колективній імунній відповіді.

"Ефективність вакцин знижується через те, що вірус змінюється генетично. І це буде продовжуватися, тому що це дуже молода емерджентна інфекція (надзвичайна, непередбачена, - ред.) ",- сказав Широбоков.

Крім того на руку коронавірусу і проти вакцин грає і третій фактор - це час. Різні дослідження показують, що через кілька місяців захист від щеплень слабшає, але не сильно.

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Масштабний аналіз наукового центру Zoe covid показав, що через півроку після другого уколу вакцина Comirnaty захищає на 74%, у AstraZeneca через 4-5 місяців після курсу вакцинації цей показник становить 67%.

читайте такожЛікар з Ізраїлю пояснив, яка вакцина ефективніша від COVID-штаму Дельта

Творці Pfizer визнали, що ефективність їхніх препаратів знижується через півроку до показника 84%. У компанії Moderna, навпаки, стверджують, що їхня вакцина зберігає захист на рівні 93% навіть через шість місяців.

Вакцини проти коронавірусу - про що раніше писав Главред:

Дослідники стверджують, що ефективність РНК-вакцин істотно знизилася. Зокрема, вона впала з 91% до 66%. Йдеться про препарати виробників Pfizer і Moderna.

У свою чергу, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

Раніше ізраїльський лікар Борис Бриль висловив точку зору, згідно з якою американська вакцина Moderna наразі є найефективнішим препаратом від варіації коронавірусу Дельта. При вакцинації цим препаратом введення третьої дози не потрібно.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу, а кому його краще не робити.

У деяких країнах почали колоти третю дозу вакцин від коронавірусу, але ця практика носить експериментальний характер. Необхідність третього уколу препаратом від COVID-19 не підтверджена науковими дослідженнями, розповів доктор медичних наук Віктор Досенко.

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