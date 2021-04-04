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Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму

4 квітня 2021, 21:45

РФ може піти в наступ на Україну силами 7-ї десантної дивізії з Новоросійська.

Підводні човни РФ можуть вдарити з Криму
Підводний човен РФ / РБК

В захопленому Криму РФ має в своєму розпорядженні підводні човни проекту 636, розповів керівник безпеки програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

"Це продовження проекту Варшав'янка, 878-го проекту. Це радянський проект 70-80-х років, який виготовлявся в основному для держав Варшавського договору. Тому і Варшав'янка", - пояснив він Крим.Реалія.

Радянський проект 70-80-х років Росія максимально модернізувала. Розташовані в Криму підкладки Колпіно і Великий Новгород можна озброювати крилатими ракетами Калібр, здатними переносити ядерну боєголовку. Зараз на озброєнні Чорноморського флоту Росії шість таких субмарин, йдеться в матеріалі.

"Це підводні човни, які, дійсно, загрожують і Україні і, в принципі, країнам НАТО. Якщо говорити про дальність стрільби Калібру, то вона може досягати 2500 кілометрів. Тобто ці підводні човни є новітніми, вони, дійсно, загрожують безпеці не тільки Чорного моря, але, я б сказав, Європі і Середземному морю", – вважає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Він каже, що за допомогою цих човнів Росія може постійно і повністю контролювати підводну частину Чорного моря, а в Україні хоча і є засоби боротьби з підводними човнами, але їх мало.

Крім того, в Криму помічені вертольоти-розвідники. З повітря він вказує на цілі, які потрібно знищити в морі.

Нещодавно на кримському полігоні Опук десантно-штурмова частина з Новоросійська тренувалася захоплювати аеродром умовного противника і вчилися висаджуватися на берег. Якщо Росія перейде в реальний наступ на Україну, то саме силами 7-ї десантної дивізії з Новоросійська, вважає Михайло Самусь.

"Насправді, 7-а повітряна десантна дивізія з Новоросійська, звичайно, буде висаджуватися прямо на об'єкти на території України. Тобто, чому я і говорив, що ті елементи, які показувалися, що це начебто там якась оборона або якісь оборонні заходи. Насправді, це демонструвалося, як будуть висаджуватися десантні підрозділи з Південного округу Росії на територію України. Тут все логічно, все відпрацьовувалося якраз з точки зору, як це буде відбуватися в бойових умовах", - додав експерт.

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Загострення на Донбасі:

  • Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
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