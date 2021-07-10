Експерти розповіли, коли українські пляжі покинуть сонечка

Навала божьх корівок / скріншот

Цього року узбережжя Чорного і Азовського морів атакують різні види тварин і комах. Плазуни, лисиці, сонечка і морські блохи, яких тільки "братів наших менших" не зустрінеш на пляжі.

Однак відпочиваючі не дуже цьому раді, адже комахи, зокрема, не дають їм спокою - блохи кусаються, а сонечка, які захопили вже і Залізний Порт на Херсонщині, кублами насідають на все, що можна.

Так ось, в сюжеті ТСН йдеться про те, коли нарешті ця навала припиниться.

"В результаті досить теплої зими добре перезимувала видобуток сонечок - це рослинні комахи - попелиця, коцити, деякі кліщі. У них був достаток їжі, чим вони скористалися і успішно розмножилися", - розповідає про появу "сонечок" експерт Іван Драч.

Влада курортних міст, у свою чергу, закликає відпочиваючих не лякатися сонечок.

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"Відпочиваючим не треба звертати на це увагу - це не комарі ті, що кусають. А це просто сонечка, які приносять користь. Зараз тлю поїсть і будуть і яблука, і виноград, і полуниця", - зазначає заступник голови Коблівської ОТГ Іван Кепін. До речі, Коблево сонечка окупували три дні тому.

Експерти запевняють, що "до понеділка сонечка перелетять туди, де живе їхня їжа". А це - польові шкідники. Таким чином, комахи відправляться в поле і залишать у спокої відпочиваючих. Тому бажаючим можна сміливо вирушати на море.

Нашестя на узбережжі-про що раніше писав Главред:

Залізний Порт захопили тисячі жуків. До цього багато мертвих сонечок плавали в морі. Зараз на курорті тисячі сонечок. Вони літають і покривають будівлі, а також сідають на людей, яких, при цьому, абсолютно не бояться.

В курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою Морські блохи.

Узбережжя Азовського моря окупували плазуни. Їх розвелося дуже багато, вони не дають нормально відпочити туристам.

На пляжах в Одесі разом з відпочиваючими "розважаються" лисиці. Тварини мешкають в казках Фонтанки і радо позують для фото. Місцеві підгодовують їх.