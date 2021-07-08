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Експерти спрогнозували, чи подорожчає опалення в Україні через газовий шантаж Європи РФ

8 липня 2021, 13:44

Фахівці прокоментували ситуацію і ймовірність того, що через російський газовий шантаж країн Європи для українців подорожчає опалення.

Квитанції та купюри
Експерти спрогнозували, чи подорожчає опалення в Україні через російський газовий шантаж / УНІАН

"Газпром" хоче змусити країни Європи через тиск ціною на газ домогтися завершення будівництва і якнайшвидшого запуску свого трубопроводу в обхід України – Північного потоку-2. Таку думку в коментарі порталу РБК-Україна висловив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

"Складається враження, що "Газпром" відмовляється збільшувати обсяги поставок природного газу в Європу через український трубопровід, роблячи відвертий натяк, що Росія готова давати додатковий газ лише по трубопроводу" Північний потік-2", – сказав він.

Але, як каже директор з комунікацій держкомпанії "Нафтогаз України" Максим Білявський ситуація на європейському газовому ринку в будь-якому випадку не призведе до підвищення платіжок за опалення для побутових споживачів в Україні.

"Ціна на імпортний газ зростатиме, але це не впливатиме на трирічні контракти з теплокомуненерго. І він не впливатиме на фіксовану пропозицію для побутових споживачів, принаймні, до кінця наступного опалювального сезону", – сказав він.

Довідка. В Україні з травня 2021 року по квітень 2022 року для населення базовою є річна ціна. Постачальники можуть її тільки знижувати, але не підвищувати. Тариф становить від 7,80 до 13,5 гривень/кубометр залежно від регіону та газопостачальної компанії. Більшість компанії по країні встановила ціну до 9 гривень за кубометр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 травня 2021 року Кабінет Міністрів відмовився від регулювання ціни на газ в Україні. Директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський у коментарі Главреду зазначив, що поки рано судити, якими будуть тарифи на газ для українців у новому опалювальному сезоні. Однак передумови для зростання цін є.

У свою чергу директор спеціальних проектів науково-технічного центру Психея, експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев пояснив,чому постачальники газу не стали знижувати річний тариф. За його словами, вибір дешевшої ціни газу існує лише у фантазіях людей, які вважають, що річний тариф вирішить всі проблеми між споживачем і постачальником.

Газпром газ тарифи на опалення новини України
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