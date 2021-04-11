Олена Зеленська здивувала новим іміджем на зустрічі з Ердоганом

Олена Зеленська показала новий імідж / Facebook

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини.

Зеленська зустрілася зі своєю колегою - першою леді Туреччини - Еміне Ердоган.

"Цей чудовий день промайнув як одну мить. Спасибі пану і пані Ердоган за ще один теплий і привітний прийом. До нових зустрічей!", - написала після зустрічі Олена опублікувавши на своїй сторінці в Facebook фото.

Перша леді України продемонструвала елегантний образ total black і оновлений імідж. На ній було обтягуюче плаття довжини міді.

Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем. На плечі перша леді накинула класичний жакет. Наряд вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.

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Також Олена Зеленська продемонструвала свій оновлений образ, змінивши зачіску. Макіяж перша леді зробила з акцентом на очі.

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