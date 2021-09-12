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Йому 62, їй 23, усамітнилися в авто й загинули: під Харковом потонув мікроавтобус з людьми - ЗМІ

12 вересня 2021, 08:17

У соцмережах пишуть, що в машині знаходилися 62-річний чоловік і 23-річна дівчина.

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Під Харковом мікроавтобус з людьми скотився у воду / скріншот СТО Харків

Увечері в суботу, 11 вересня, в селищі Безлюдівка, прилеглому до південної околиці Харкова, потонув у водоймі мікроавтобус ГАЗель, в якому, за попередньою інформацією, перебували 62-річний чоловік і 23-річна дівчина.

Рятувальники тривалий час намагалися витягнути машину і тіла загиблих на берег, повідомили у Telegram-каналі "СТО Харків".

Відзначається, що мікроавтобус, скотившись у воду з піщаного берега, перекинувся на дах, і його не вдавалося поставити на колеса. Один трос під час рятувальної операції обірвався.

Водночас у соцмережах пишуть, що пара вирішила усамітнитися на задньому сидінні Газелі. Під час любовних утіх машина несподівано з'їхала у воду. Люди вибратися з авто не встигли.

У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області журналістам підтвердили, що автомобіль у Харкові в Безлюдівці дійсно пішов під воду. Це сталося ввечері 11 вересня. Відзначається, що станом на початок доби 12 вересня витягнути автомобіль не вдавалося, бо обірвався трос. Але після півночі стало відомо, що авто з глибини майже 5 метрів таки витягли.

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У ДСНС не вказували, чи були люди в машині, і скільки їх там могло бути, не повідомили і про марку потонулого авто.

Трохи згодом у Telegram-каналі Труха Харків повідомили, що в машині знаходилися 62-річний чоловік і 23-річна дівчина.

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Мікроавтобус витягли з води / скріншот Труха Харків

"Приїжджав син (близько 30 років), він же власник авто. Розповів, що 2 дні тому дав татові машину, бо машина батька в ремонті. Батько сказав мамі (дружині), що поїхав лікувати вухо, а сам з молодою дівкою в бусику на Безлюдівці...йому було 62, їй 23", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше на Черкащині подружня пара, відпочиваючи на березі місцевої водойми, вирішила на спір переплисти річку. Зокрема, жінка хотіла довести чоловікові, що вона зможе подолати тривалу дистанцію вплав. У підсумку чоловік і дружина потонули.

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новини Харкова
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