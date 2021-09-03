"Йому простіше, хоча він цього і не розуміє": Мендель оцінила роботу нового речника Зеленського

Мендель після звільнення розповіла про роботу в ОП / УНІАН

Юлія Мендель заявила, що Сергію Никифорову, який раніше потрапив у скандал через фото з Вашингтона, легше на посаді прессекретаря президента, ніж було їй. Журналістка підкреслила, що зараз система в роботі команди президента більше налагоджена.

"Сергію легше, хоча він цього і не розуміє. Йде якісна, хороша робота прес-служби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше", – пояснила журналістка в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За її словами, у Никифорова менше обов'язків і заборон, якщо порівнювати з умовами, в яких працювала вона. "Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад", – пояснила Мендель. За її словами, зараз обов'язки перерозподілили.

Мендель забороняли спілкуватися з журналістами

Колишня речниця Зеленського зізналася, що їй забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Тепер в команді президента відбулися зміни у плані комунікації. Никифоров, за словами Мендель, відразу має справу з керівником, "який чітко розуміє, що ці комунікації мають бути налагоджені".

"Мене ввели широким мазком, прямо за сценарієм", – наголосила журналістка.

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Мендель також поскаржилася, що на початку її роботи на Банковій владу звинувачували в проросійськості. Згодом, каже вона, ці наративи вдалося розбити завдяки поїздці до Брюсселю. "Але після цього мене почали знищувати як людину, котра могла з цим боротися", – додала колишня речниця Зеленського.

Зауважимо, що за майже два роки роботи на посаді прессекретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.