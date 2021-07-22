Епічна ДТП в Києві: пасажири штовхали застряглий тролейбус і "в'їхали" у Nissan

У Кіеав сталася епічна ДТП / скріншот

У столиці на Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Втім, добровольці настільки захопились, що розігнали тролейбус й спричинили ДТП. Цікаво, що патрульні склали адмінпротокол на водія громадського транспорту, повідомило відомство у своєму Telegram-каналі і оприлюднило відео.

Автопригода суттєво ускладнила рух іншим учасникам. Поки невідомо які пошкодження отримав автомобіль Nissan і тролейбус. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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