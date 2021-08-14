Епідемія набирає обертів: в Україні зросла кількість нових випадків коронавірусу

В Україні зростає кількість заражень коронавірусом / Фото Reuters

За добу в Україні виявили 1353 нових випадки захворювання коронавірусом. Як повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 21 летальний випадок через COVID-19, при цьому видужала 791 людина.

"За добу 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19 (з них дітей -99, медпрацівників - 33). Також за минулу добу: госпіталізовано-641 особу, летальних випадків -21, одужали – 791 особу", – повідомили в МОЗ України.

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 265 217 осіб, видужали 2 196 589 осіб, летальних випадків - 53 238.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

Київ (198);

Харківська область (138);

Дніпропетровська область (117);

Донецька область (98);

Одеська область (81).

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося про 1 263 нових випадків захворювання коронавірусом.

Як відомо, 11 серпня Кабмін продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. У зв'язку з цим в країні як і раніше продовжують діяти адаптивні протиепідеміологічні обмеження, що передбачають поділ на зони. На даний момент вся країна знаходиться в зеленій зоні, згідно з вимогами якої повинен дотримуватися масочний режим в публічних місцях, а в салонах громадського транспорту можуть перевозити тільки сидячих пасажирів.