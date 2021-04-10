Ердоган підтримав Кримську платформу і розкрив підсумки переговорів із Зеленським

Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом / president.gov.ua

Анкара неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган заявив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму, передає агентство Анадолу.

"Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган за підсумками зустрічі з Зеленським.

Президент Туреччини також висловився на підтримку Мінських угод і закликав знизити напруженість на Сході України.

Зустріч закінчилася підписанням документів між Україною та Туреччиною, зокрема, рамкова угода про будівництво житла для кримських татар та окремих категорій громадян та програма співпраці у спорті на 2022-2023 роки.

Президенти Туреччини та України на зустрічі в Стамбулі підтвердили стратегічне партнерство між двома країнами.

читайте такожПутін "накапав" Ердогану на Україну перед візитом Зеленського до Туреччини

Переговори Ердогана з Зеленським: