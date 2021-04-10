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Єрмак оцінив дзвінок Путіна Ердогану перед візитом Зеленського до Туреччини

10 квітня 2021, 17:29
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Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, нагадав глава ОП.

В ОП оцінили переговори Ердогана з Путіним
Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган / president.gov.ua

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував переговори президента РФ Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом напередодні візиту президента Володимира Зеленського в Анкару.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, у Зеленського і Ердогана буде можливість поговорити на цю тему.

"Думаю, що незалежно від будь-яких розмов Туреччина є стратегічним партнером, який повністю підтримує наш суверенітет і територіальну цілісність, виступає за зупинку війни на Донбасі, повернення наших територій і деокупацію Криму", - зазначив глава ОП.

На питання, чи обговорять Зеленський з Ердоганом надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, глава Офісу президента відповів, що Туреччина може зіграти важливу роль в цьому питанні.

"Думаю, що після закінчення засідання Ради і переговорів президент і члени нашої делегації зможуть вже проінформувати в деталях про домовленості. Хочу додати, що вчора президент повернувся з Донбасу, тому йому є що розповісти турецькому колезі, безпосередньо побувавши в гарячих точках, де були провокації, в яких ми, на жаль, втратили наших військових", - говорить він.

Коментуючи переговори Зеленського з Ердоганом він уточнив, що президенти обговорять дуже широкий спектр питань, у тому числі про ситуацію на Донбасі, і про Кримську платформу.

"Після закінчення зустрічі почнеться засідання Ради, у нас дуже велика делегація, яка представляє практично всі галузі і економічні, і військові, насичена програма, дуже хороший візит, ми вже відчуваємо, як нас тепло приймають. Ми відчуваємо підтримку Туреччини весь час, думаю, сьогодні буде підписано низку важливих документів", - додав Єрмак.

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Переговори Путіна з Ердоганом:

  • Напередодні президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову.
  • При цьому Путін у розмові з Ердоганом торкнувся теми ситуації на Донбасі.
  • "При цьому висловлена стурбованість у зв'язку з тим, що українська сторона ухиляється від реалізації Мінських угод, а останнім часом відновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення", - повідомили в Кремлі.
Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган новини України Андрій Єрмак новини Туреччини
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