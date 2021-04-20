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Єрмак після засідання нормандської четвірки зробив важливу заяву

20 квітня 2021, 00:59
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Андрій Єрмак розповів про переговори радників лідерів нормандської четвірки.

Єрмак
Андрій Єрмак розповів про підсумки нормандської четвірки / УНІАН

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.

Так, під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників про те, що вони вітають прихильність додатковим заходам щодо зміцнення режиму припинення вогню, прийнятим 27 липня 2020 року, і закликають представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі працювати над механізмом координації реагування на порушення перемир'я.

Єрмак зазначив, що українська сторона підтримує таке звернення до ТКГ.

"У нас є багато пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню. Зокрема, пропонується ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли. Крім того, при наявності загиблих в результаті обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки повинна збиратися протягом 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього", - заявив Єрмак.

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Відповідні пропозиції української сторони сформовані і будуть представлені координатору робочої групи ТКГ з питань безпеки, послу Яшару Халіту Чевіку під час засідання 20 квітня.

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Переговори в нормандському форматі – про що раніше повідомляв Главред:

нормандські переговори Офіс президента Андрій Єрмак
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